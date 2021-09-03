خطوات تسجيل منصة مدرستي للطلاب والتفعيل عبر استخدام تطبيق توكلنا

خطوات تسجيل منصة مدرستي ، أعلن الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا أنه يمكن تسجيل منصة مدرستي للطلاب من خلال التطبيق، وذلك رداً على عدد من متابعي الحساب، سواء معلمين ومعلمات، أولياء الأمور، والطلاب والطالبات، فيما رد الحساب الرسمي على تويتر أنه حنى يتم التسجيل في منصة مدرستي التعليمية، فذلك يتطلب وجود حساب مفعل على التطبيق، ويمكن لأولياء الأمور من خلال حسابهم على التطبيق إضافة أبنائهم وبناتهم كأفراد أسرة، كذلك يمكن أيضاً تسجيل الطلاب والطالبات في التطبيق، علماً أنه اختياري.
على صعيد آخر من المنتظر أن يتم بدأ العام الدراسي الجديد في المملكة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن آلية التعليم الجديدة، التي تتضمن التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي التعليمية.
وخلال الأيام القليلة الماضية زادت عمليات البحث على محركات البحث الشهرية عن خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، كذلك زادت عمليات البحث على تطبيق توكلنا التي أطلقته وزارة الصحة في المملكة بعد الإجراءات الاحترازية التي أجرتها مؤخراً بسبب كوفيد 19، كذلك أعلنت وزارة التعليم أنه يمكن لأولياء الأمور الحصول على بيانات الطلاب والطالبات من خلال موقع نظام نور، وللمعلمين من خلال تطبيق توكلنا للحصول على بيانات التسجيل والدخول.تحديث رقم الهاتف في نظام نور
أعلنت وزارة التعليم خلال الأيام القليلة الماضية، أنه حتى يتسنى الحصول على كلمة سر منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، أنه يلزم تحديث رقم الهاتف في نظام نور من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال خانة الملف الشخصي، ومن ثم اختيار تعديل رقم الجوال، وبعد التعديل يقوم المستفيد بالضغط على أيقونة حفظ.ما هي منصة مدرستي
منصة مدرستي للتعليم عن بعد هي أحدث منصات محاكاة التعليم في المملكة العربية السعودية، ويتوفر من خلالها برنامج صباحي يومي لكل من الطلاب والطالبات، ومن ثم أداء النشيد الوطني، والتمرينات الرياضية، بعدها يتم استعراض الجدول اليومي للدراسة، ومن ثم دخول فل افتراضي مع المعلم.تسجيل منصة مدرستي للطلاب عبر توكلنا
- قم باختيار بيانات منصة مدرستي.
- في حال إن كنت ولي أمر ستجد أسماء التابعين، أو قم بتسجيل دخولك.
- قم باختيار اسم مستخدم ترغب في الحصول على كلمة السر له.
- أخيراً سيتم إرسال كلمة سر مخصصة لك من قبل التطبيق.
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خطوات تسجيل منصة مدرستي ، أعلن الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا أنه يمكن تسجيل منصة مدرستي للطلاب من خلال التطبيق، وذلك رداً على عدد من متابعي الحساب، سواء معلمين ومعلمات، أولياء الأمور، والطلاب والطالبات، فيما رد الحساب الرسمي على تويتر أنه حنى يتم التسجيل في منصة مدرستي التعليمية، فذلك يتطلب وجود حساب مفعل على التطبيق، ويمكن لأولياء الأمور من خلال حسابهم على التطبيق إضافة أبنائهم وبناتهم كأفراد أسرة، كذلك يمكن أيضاً تسجيل الطلاب والطالبات في التطبيق، علماً أنه اختياري.
على صعيد آخر من المنتظر أن يتم بدأ العام الدراسي الجديد في المملكة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن آلية التعليم الجديدة، التي تتضمن التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي التعليمية.
وخلال الأيام القليلة الماضية زادت عمليات البحث على محركات البحث الشهرية عن خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، كذلك زادت عمليات البحث على تطبيق توكلنا التي أطلقته وزارة الصحة في المملكة بعد الإجراءات الاحترازية التي أجرتها مؤخراً بسبب كوفيد 19، كذلك أعلنت وزارة التعليم أنه يمكن لأولياء الأمور الحصول على بيانات الطلاب والطالبات من خلال موقع نظام نور، وللمعلمين من خلال تطبيق توكلنا للحصول على بيانات التسجيل والدخول.تحديث رقم الهاتف في نظام نور
أعلنت وزارة التعليم خلال الأيام القليلة الماضية، أنه حتى يتسنى الحصول على كلمة سر منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، أنه يلزم تحديث رقم الهاتف في نظام نور من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال خانة الملف الشخصي، ومن ثم اختيار تعديل رقم الجوال، وبعد التعديل يقوم المستفيد بالضغط على أيقونة حفظ.ما هي منصة مدرستي
منصة مدرستي للتعليم عن بعد هي أحدث منصات محاكاة التعليم في المملكة العربية السعودية، ويتوفر من خلالها برنامج صباحي يومي لكل من الطلاب والطالبات، ومن ثم أداء النشيد الوطني، والتمرينات الرياضية، بعدها يتم استعراض الجدول اليومي للدراسة، ومن ثم دخول فل افتراضي مع المعلم.تسجيل منصة مدرستي للطلاب عبر توكلنا
- قم باختيار بيانات منصة مدرستي.
- في حال إن كنت ولي أمر ستجد أسماء التابعين، أو قم بتسجيل دخولك.
- قم باختيار اسم مستخدم ترغب في الحصول على كلمة السر له.
- أخيراً سيتم إرسال كلمة سر مخصصة لك من قبل التطبيق.
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