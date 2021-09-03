بلينكن: اجتماع وزارى بمشاركة 20 دولة الأسبوع المقبل حول أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضح بلينكن أن تأليف حكومة شاملة سيشكل خطوة إيجابية لاحترام طالبان لالتزاماتها، مضيفا "لدينا تقارير عدة عن مساعى تشكيل الحكومة الأفغانية".

وأشار بلينكن إلى تواصل واشنطن الدائم مع رعاياها الباقين فى أفغانستان، موضحا أن 75% ممن تم إجلاؤهم من هناك كانوا معرضين للخطر.

ولفت وزير الخارجية الأمريكى، إلى أن معظم من بقى فى أفغانستان من الأمريكيين من مزدوجى الجنسية.