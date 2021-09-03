بايدن يوقع مرسوما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى بيان "عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا". وأكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه سوف يتعامل باحترام مع أسر أولئك الذين ماتوا فى الهجمات.

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