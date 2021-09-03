عقوبات جديدة لمخالفى إجراءات كورونا فى السعودية

جدة - نرمين السيد - وحسمبا نقلت قناة "العربية"، صرّح مصدر مسؤول فى الوزارة السعودية أنه تقرر إضافة البنود التالية، وفقاً لمخالفة البروتوكولات الخاصة بالمنشآت. أولاً: مخالفة السماح بدخول غير المحصنين. ثانياً: مخالفة عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التى تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص. ثالثاً: مخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة. فيما تقرر تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، بحيث تقوم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافى عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر. وأكد المصدر أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعى ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

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