التسجيل في منصة دروب للأفراد وللشركات عبر رابط دروب الإلكتروني

التسجيل في منصة دروب للأفراد وللشركات عبر منصة دروب الإلكترونية، فإن منصة دروب يقدم هدف عن طريقها العديد من الخدمات التدريبية للمواطنين، فهناك العديد من المواطنين يمكنهم الاستفادة من خدمات المنصة، كما أكدت هدف أن الاستفادة تكون لجميع المواطنين وأيضا للشركات في المملكة، فإن منصة دروب تقوم بتدريب المواطنين في جميع أنحاء المملكة إلكترونيا، كما تعتبر دروب من أهم مبادرات هدف المقدمة للمواطنين، كما أن تلك المنصة الإلكترونية تسعي لتحقيق هدفها وهو تدريب وتأهيل الكثير من الكوادر، وذلك البرنامج مدعوم من وزارة الموارد البشرية في المملكة، فسوف نقدم عبر موقع ثقفني الإلكتروني خطوات التقديم بالمنصة سواء أفراد أو شركات بالمملكة.

التسجيل في منصة دروب للأفراد

إن منصة دروب عبارة عن خدمة إلكترونية تقدمها هدف، وللتسجيل في المنصة كأفراد لابد من توفر الشروط في المتقدمين، حيث أن المواطنين يقوم بالتقديم عن طريق اتباع خطوات التقديم الإلكتروني في المملكة، فيجب علي المتقدم أن يحمل الجنسية السعودية ليستفيد من التسجيل، فخطوات التقديم تكون كالتالي:

يقوم المواطن بالضغط علي رابط بدء الخدمة الإلكترونية دروب.

يضغط المتقدم علي اختيار تسجيل الموضح بالصفحة من أعلي.

يقوم المواطنين بكتابة البيانات المطلوبة مثل إدخال البريد الإلكتروني واسم المستخدم ونوع الجنس وكتابة رقم الجوال.

يقوم البرنامج بإرسال رسالة تفعل للبريد الإلكتروني.

يضغط المتقدم علي أيقونة عضو مسجل عند تفعيل الحساب.

خطوات التقديم بالمنصة للشركات في المملكة

هناك العديد من الباحثين عن عمل بالمملكة يستفيدوا من منصة دروب، فإن منصة دروب تهدف لرفع كفاءة وقدرة المواطنين من خلال تدربهم علي العديد من المهارات، كما أن تلك الخدمة تستهدف رجال الأعمال وليس المواطنين فقط، فهناك العديد من رجال الأعمال يبحثوا عن خطوات التسجيل في منصة دروب للشركات، فخطوات التسجيل بالمنصة إلكترونيا تكون كالتالي: