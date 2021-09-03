خطوات الإستعلام عن رابط منحة 300 دينار التونسية عبر منصة أمان الالكترونية 1443هـ ، استطاعت الحكومة التونسية في وسط الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من تقديم الدعم المادي للمواطنين التونسيين الذين يعانون من ظروف معيشية وحياتية صعبة لاعانتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس، وذلك من خلال توفير منحة مالية 300 دينار لمحدودي الدخل و الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا داخل البلاد.

منحة 300 دينار التونسية عبر منصة أمان الالكترونية 1443هـ

أصدرت الحكومة التونسية قرارًا بمنح المواطن التونسي ذو الدخل المحدود والمتوسط والقريب من خط الفقر منحة مالية تقدر بنحو 180 دينار، وعدل رئيس البلاد قيس سعيد هذا القرار، وقرر صرف منحة مالية تقدر بنحو300 دينار تونسي، بشرط التزام المستفيد بالضوابط والإجراءات من خلال الدخول على منصة أمان الالكترونية.

المستحقون للمنحة التونسية 1443هـ

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية على ضرورة الالتزام بصرف المنحة المالية لبعض فئات المجتمع الذين يعانون من ظروف صعبة ولم يتمكنوا من الحصول على ما يحتاجونه من مستلزمات ضرورية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها معظم مناطق البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن هذه الفئات ما يلي ذكره:

الذين يعانون من ظروف صعبة ولا يتعدى راتبهم الشهري عن 300 دينار تونسي.

المنتفع بالعلاج المنخفض والمتقاعدين.

أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والفقراء والمحتاجين حتى وإن كانوا ضمن الضمان الاجتماعي أو خارجه.

المنتفعون بالمنحة الشهرية من الفقراء.

يتمكن المستفيدون من التسجيل في منحة الـ 300 دينار من خلال الدخول على منصة أمان الالكترونية، عبر اتباع بعض الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أمان.

كتابة رقم المستفيد التعريفي.

الإجابة على كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

تأكيد الحجز عن طريق الضغط على أيقونة تسجيل.

ومن الممكن أيضًا التسجيل في المنحة عن طريق الرقم الموحد ( 1021 ).

فقد بدأ التسجيل للحصول على المنحة يوم 24 أغسطس الماضي ويستمر حتى يوم 23 سبتمبر المقبل، ويتم الإعلان عن نتيجة التسجيل بعد مرور 15 يومًا من تقديم الطلب، وفي حالة الرفض أو القبول يتم إبلاغ المستفيد بطريقة الصرف عبر البريد أو البنك على أن تكون الأولوية القصوى للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.