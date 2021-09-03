جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضحت الخزانة الأمريكية أن الشبكة الإيرانية جزء من حملة واسعة النطاق لإسكات منتقدى الحكومة الإيرانية.
وأضافت أن استهداف المعارضين فى الخارج يدل على أن قمع النظام الإيرانى يتجاوز حدود بلاده، مؤكدة أن واشنطن ستستمر فى محاسبة "الحكومات الاستبدادية" التى تلجأ إلى القمع العابر للحدود سواء لاستهداف المنشقين أو الصحفيين أو قادة المعارضة.
وذكر البيان أن المسؤول البارز فى الاستخبارات الإيرانية على رضا فرحانى يقود شبكة العملاء لاستهداف منشقين إيرانيين فى بلدان منها أمريكا وبريطانيا وكندا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقوبات أمريكية على شبكة استخبارات إيرانية تستهدف معارضى الخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.