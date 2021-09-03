هيومن رايتس ووتش: السعودية تبحث عن الثناء في حين تنتهك حقوق العمال اليمنيين

هيومن رايتس ووتش: السعودية تبحث عن الثناء في حين تنتهك حقوق العمال اليمنييندعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، النظام السعودي الى إلغاء السياسات بشأن تأشيرات العمل التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات إعادة قسرية جماعية لليمنيين إلى حيث تكون حياتهم معرضة للخطر.

وقالت المنظمة الدولية على موقعها الإلكتروني: إن "السعودية ساهمت في الأزمة الحقوقية والإنسانية في اليمن بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين الحرب التي يرتكبها تحالفها والتي فاقمت الكارثة المستمرة ودمرت البنية التحتية للبلاد".

وأشارت المنظمة الى أن السعودية تسعى دائما إلى الحصول على الثناء على "مساهماتها الإنسانية" في اليمن، لكن هذا القرار يعرض العديد من اليمنيين لخطر جسيم.

الجدير ذكره أن السعودية بدأت منذ يوليو الماضي بإنهاء أو عدم تجديد عقود الكثير من الموظفين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن.