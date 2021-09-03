تسجيل دخول الطالب لمنصة مدرستي للعام الدراسي الجديد 2022

تسجيل دخول الطالب لمنصة مدرستي كان ظهور فيروس كورونا سبب كافي في غلق المدارس بالكامل في المملكة العربية السعودية التي كانت تحت ظب جائحة كورونا الذي كان يشكل خطر كبير على صحة الكبار والصغار وبالطبع صحة الطلاب والطالبات أهم بكثير من فتح أو غلق المدارس، تم عمل منصة مدرستي لتساعد الطلاب والطالبات على اكمال عامهم الدراسي بدون أي تجيل مع توفير أفضل شرح كامل وتقديم مهام تساعد على معرفة هل تم وصول المعلومات أم لا، المنصة لم يتم غلقها حتى مع وجود فتح للمدارس في العام الدراسي الحالي.

قامت وزارة التعليم السعودية بأنشاء منصة مدرستي لتحاكمي التعليم المدرسي الفعلي حتى تقدم للطلاب دور كبير في المساعدة في تعليمهم، في ظل ما قدمته كورونا من غلق للمدارس، فلم يكن هناك سوى التعليم الإلكتروني حتى لا يضيع العام على الطلاب، تم توفير منصة مدرستي الكبير لجميع مراحل التعليم ما بين ابتدائية ومتوسطة وثانوية، وبالرغم من عودة المدارس من جديد وفق ما أعلن عنه وزير التعليم السعودي حمد ال الشيخ إلا أنه أكد أن منصة مدرستي ستظل تعمل بمنتهى الجدية لتكون يد العون للطالب في مختلف المراحل التعليمية، حيث أنه يتم العمل على تطوير منصة مدرستي قدر الإمكان.

يعتبر تطبيق توكلنا من أشهر التطبيقات في المملكة العربية السعودية، يمكنك تحميل التطبيق ومن ثم الدخول على التبويب الموجود أمامك كتابة اسم المستخدم الخاص بك حسب رغبتك، ثم الضغط وسوف يتم ارسال كلمة مرور عبر هاتفك لتقوم بكتابتها، وبعدها يمكنك الدخول للمنصة والعمل علبها بسهولة.

يمكنك تسجيل الدخول من منزلك دون الحاجة للخروج، يوجد شرح كامل لجميع الدروس، هناك مجموعة كبيرة من المعلمين متاحين طوال الوقت للسؤال أون لاين عن أي شيء لا تفهمه، هناك محاكاة لليوم الدراسي نفسه من الخول مبكر وأداء النشيد الوطني وعمل التمارين الرياضية الهامة فسوف تشعر أنك بالفعل في المدرسة وهناك تسجيل غياب وشرح دروس وغيرها الكثير، حيث يمكنك الاستفادة القصوى من المنصة بسهولة.