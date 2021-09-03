الوحش الياباني.. عبداللطيف جميل تفاجئ عملاء تويوتا بعرض جبار بشهر ديسمبر

أطلق عبداللطيف جميل عرض جبار لكل عملاء تويوتا ابتداءً من شهر ديسمبر الجاري، وحققت شركة تويوتا نجاحًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية بفضل تقديمها موديلات تناسب جميع الأذواق، وفي الوقت نفسه تقدم الشركة اليابانية قيمة خرافية مقابل سعر مناسب وأيضا تمتلك السيارات التابعة لعلامة تويوتا سمعة رنانة في مجال إعادة البيع مما جعلها من ضمن أفضل العلامات التي حققت انتشارًا في المملكة.

عبداللطيف جميل تفاجئ عملاء تويوتا بعرض جبار بشهر ديسمبر

العرض ينقسم إلى 3 باقات:

باقة الخدمة الأولية.

وفي الوقت نفسه تسمى الباقة الثانية، باقة تغيير الفرامل.

أما الثالثة تدعى باقة وزن الأذرعة.

تفاصيل عرض وكالة تويوتا في السعودية الخاص بشهر ديسمبر

العروض تسري في جميع مراكز صيانة تويوتا للبيع بالتجزئة.

مكونات عرض باقة ضبط وزن أذرع السيارة بسعر 166 ريال ضمن العرض.

ويعد هذا السعر خاص بالسيارات التالية:

أوريون.

أفالون.

كامري.

كورولا.

بروس.

رش.

سيارة تويوتا 86.

وفي الوقت نفسه يختلف السعر لسيارات الدفع الرباعي ليصبح 222 ريال سعودي للأنواع التالية: أف جي كروزر، فورتشتر، هايلكس، إنوفا، وأيضًا لاندكروزر 200، وهناك سيارة برادو، ذلك بالإضافة إلى بريفيا، وراف 4، وسيكويا.

تفاصيل عروض باقة الفرامل من وكالة تويوتا في المملكة العربية السعودية

549 ريال مقابل تغيير تيل الفرامل الأمامية والخلفية، وفي الوقت نفسه، خرط الهويات، هذا لسيارات تويوتا يارس وكورولا، لكن تختلف الأسعار على باقة الفرامل لتصبح 599 للسيارات التالية:

كامري، أوريون، أفالون، رش، أفانزا، إف جي كروزر، إنوفا، راف 4.

أما السيارات التالية فيصبح سعر الباقة 649 ريال عند عبد اللطيف جميل، وفيما يلي أسماء هذه السيارات:

وفي الوقت نفسه ، يشمل العرض سيارة فورشنر، ومركبة برادو، وذلك بالإضافة إلى العملاق الياباني لاندكروزر، وبريفيا، وأخيرًا وليس آخرًا سيكوبا.

الخدمة تشمل الفئات المعلن عنها لموديلات 2015 وما قبل باستثناء محركات الديزل.

229 ريال لسيارات يارس لجميع الموديلات و وأيضا سيارة كورولا جميع الموديلات و أفانزا.

299 لسيارات كامري وأفالون وأوريون، راف 4.

349 ريال لسيارات فورتشتر، برادو، هايلكس، بريفيا، لاندكروزر، أف جي كروزر، أنوفا، سكوبا.

تفاصيل باقة الخدمة الأوليةتوقيت اتنهاء عروض عبداللطيف جميل على سيارات تويوتا

سوف يتم انتهاء عروض وكيل تويوتا في السعودية بالتزامن مع نهاية الشهر الجاري.