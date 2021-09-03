قرض شخصي 50 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من بنك التنمية الاجتماعية

قرض شخصي 50 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب، قرض شخصي 50 الف ريال بدون كفيل من بنك التنمية يبحث عن أهم اشتراطاته، والكيفية للحصول عليه عدد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ومن خلال الآتي من مجموعة فقراتنا القادمة نتعرف بالتفصيل هنا في المقال على أهم الاشتراطات التي يجب أن يتبعها كل عميل حتى يتسنى له الحصول السريع على قيمة مبلغ هذا القرض، وفيما يلي نوضح أيضا أهم المميزات التي يحصل عليها العميل جراء حصوله على قيمة ومبلغ ذلك التمويل الشخصي.

قرض شخصي 50 الف ريال بدون كفيل من بنك التنمية

قرض شخصي 50 الف ريال بدون كفيل يعد تمويل من بين التمويلات المميزة والتي سعت الجهة المسؤولة بالبنك على أنه تمنحها كفرصة جيدة لعدد من العملاء ممن لديهم التعسر المادي ولا يجدون من يضمنهم وليس لديهم شخص كفيل يستعينوا به من أجل الاستفادة بأي تمويل تقدمه المؤسسات البنكية، لذا فقد قدمت الجهة المسؤولة ببنك التنمية عدد من التسهيلات لذلك القرض أهمها عدم اشتراط الكفالة للحصول عليه.

ما هي طريقة الحصول على القرض؟

الطريقة الأفضل هي استعمال الشبكة العنكبوتية في الوصول لجهة الموقع الإلكتروني الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية، ثم الدخول لقسم التمويلات الشخصية، ومن ثم عمل استمارة كاملة إلكترونية وهي تتوفر بالموقع وتخص التقديم على الطلب للحصول الفوري على القرض، والبيانات تشمل الآتي:

الاسم بالكامل.

رقم الهوية.

محل الإقامة.

مفردات الراتب.

الحالة الاجتماعية.

الحالة المادية.

ظروف المعيشة.

رقم الهاتف.

يقوم العميل بالإرسال لطلبه حيث أن جهة البنك ستقوم بإرسال تفاصيل قبول الطلب على هاتف العميل الشخصي.

ما هي شروط القبول للطلب؟

أصل المواطن يجب أن يكون سعودي، وإقامته الكاملة بالمملكة السعودية على أن يلتزم بالسداد التم لكل الدفعات الخاصة بأقساط القرض حيث أن السداد سيكون على دفعات خلال العام، ولا بد من عدم التخلف عن السداد بالتوقيتات المحددة والتي قد وقع العميل عليها بالعقد المبرم فيما بينه، وبين البنك، وللعميل الحرية التامة في الاختيار إن كان لديه الرغبة بالتحويل لراتبه بالبنك أم لا.