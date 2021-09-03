إيران: وفاة المستشار العسكرى الأعلى لخامنئى جراء كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكدت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية أن فيروزآبادى فارق الحياة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 71 عاما متأثرا بإصابته بمرض "كوفيد-19".
وشغل فيروزآبادى منصب قائد أركان الجيش الإيرانى على مدى 27 عاما، من 1989 حتى 2016، ثم عينه خامنئى مستشارا عسكريا أعلى له، كما تم تعيينه مؤخرا عضوا فى مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وأعرب كبار المسؤولين فى إيران، بينهم الرئيس إبراهيم رئيسى وقائد الأركان الحالى محمد باقرى عن مواساتهم لرحيل فيروزآبادى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
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