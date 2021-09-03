تمويل سلفة بإيداع فورى وبدون تحويل الراتب وهامش ربح تنافسي

تمويل سلفة بإيداع فورى وبدون تحويل الراتب، أحد منتجات التمويل الشخصي المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي ساما ، والمتاحة لدى منصة سلفة الإلكترونية ، حيث تعتبر منصة سلفة أول منصة معتمدة ومصرحة من البنك المركزي والتي تقدم عروض التمويل الشخصي تحت رقابة البنك المركزي السعودي ساما ، كما توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بتسهيلات عديدة في السداد والتي تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، كما تعمل منصة سلفة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب المنتج لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

منتج ميسر مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل شخصي لا يحتاج إلى تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل ، للاستفادة من المنتج. توفر منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي. يمكن لطالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الاستفادة من التمويل الشخصي بأقل دخل شهري. تعمل منصة سلفة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب الشخصي لطالب التمويل. يمكن لطالب التمويل الحصول على سلفة بمبلغ مالي يبدأ من 1000 ألف ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي. يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ السلفة من خلال أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل. توفر منصة سلفة الإلكترونية للعملاء في المملكة السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل. أتاحت منصة سلفة الإلكترونية للعملاء إمكانية دفع الأقساط الشهرية من خلال وسائل دفع إلكترونية .

في البداية يقوم طالب التمويل بإنشاء حساب جديد علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية علي الإنترنت ، وذلك بهدف تسجيل طلب للحصول على تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب.

بعد ذلك يقوم طالب التمويل بتحديد مبلغ السلفة التي يحتاج إليها طالب التمويل ، وتحديد مدة سداد مبلغ التمويل والتي تتماشى مع الدخل الشهري للعميل ، وذلك تجنب لأي تعثرات قد يمر بها العميل عند سداد مبلغ التمويل الشخصي.

يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، مثل بيانات العمل والحالة المالية لطالب التمويل.

بعد التأكد من كافة البيانات الشخصية المطلوبة ، والتأكد من توافر جميع الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات ، تقوم منصة سلفة الإلكترونية بإيداع مبلغ السلفة في الحساب الشخصي الخاص بطالب التمويل ، ويبدا سداد أول قسط عند نزول أول راتب شهري للعميل.

أهم مزايا تمويل منصة سلفة النقدى للعملاء في المملكة العربية السعوديةكيفية البدأ في طلب تمويل منصة سلفة الفورى بدون تحويل راتب بالمملكة العربية السعودية