ليتوانيا تستدعى سفيرتها لدى الصين بعد نزاع دبلوماسى بشأن تايوان

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الليتوانية -فى بيان أوردته قناة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الجمعة- إنها استدعت سفيرتها ديانا ميكيفيتشين، لإجراء مشاورات اعتبارًا من الغد، فى أعقاب الخطوة التى اتخذتها بكين الشهر الماضى، مضيفة أن السفارة الليتوانية فى الصين مفتوحة كالعتاد.

كانت الدولة العضوة بالاتحاد الأوروبى قررت خلال شهر يوليو الماضى السماح لتايوان - التى تتمتع بحكم ذاتى والتابعة للصين - فتح مكتب فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس باسمها، ما دفع الصين، ردًا على الأمر، استدعاء سفيرها لدى ليتوانيا.

كما أخبرت بكين الدولة الواقعة فى منطقة البلطيق أن "تصحح قرارها الخاطئ على الفور، واتخاذ إجراءات ملموسة لإصلاح الضرر، وعدم المضى قدما فى المسار الخطأ"، ليسفر الضغط الصينى إلى انخفاض حلفاء تايوان الدبلوماسيين الرسميين.