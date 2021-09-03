طالبان تعلن سيطرتها على ثانى أكبر منطقة فى بنجشير

جدة - نرمين السيد - وذكر المتحدث باسم طالبان الحنفى وردك على حسابه فى "تويتر" اليوم الجمعة: "تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية فى بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهى ثانى أكبر منطقة فى بنجشير"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأعلنت المقاومة الأفغانية المناهضة لحركة طالبان، اليوم الجمعة، دخولها فى قتال عنيف ضد مقاتلى الحركة الذين يحاصرون وادى بنجشير شرق وسط أفغانستان، تمركز المقاومة المسلحة الوحيد فى البلاد.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال على ميسم نظرى، وهو ناطق باسم الجبهة الوطنية للمقاومة التى تضم ميليشيات مناهضة لطالبان وأفراداً سابقين فى القوات الأفغانية، إن "هناك قتالا عنيفًا فى بنجشير".