عاجل- بعد سقوط بنجشير.. طالبان تعلن سيطرتها على كامل أفغانستان

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "روسيا اليوم" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، إعلان حركة طالبان سيطرتها على كامل التراب الأفغانى، وذلك بعد سقوط آخر الولايات "بنجشير" فى أيدى حركة طالبان.





ونقلت وكالات إخبارية، أنباء عن إطلاق نار كثيف من قبل عناصر طالبان فى كابول احتفالا بسيطرة الحركة على ولاية بنجشير. وفى وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت حركة طالبان عن سيطرتها على ثانى أكبر منطقة فى ولاية بنجشير التى لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها فى البلاد. وذكر المتحدث باسم طالبان الحنفى وردك على حسابه فى "تويتر" اليوم الجمعة: "تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية فى بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهى ثانى أكبر منطقة فى بنجشير".

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