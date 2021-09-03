العرياني.. صائد ذهب الإمارات في تاريخ البارالمبياد

وصلت منافسات بارالمبياد طوكيو 2020 إلى يومها العاشر، فيما كانت الإمارات على موعد مع ذهبيتها الأولى وميداليتها الثانية في الدورة التي تنعقد وسط ظروف عالمية صعبة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

الذهبية الأولى للإمارات في بارالمبياد طوكيو حصدها الرامي الذهبي عبد الله سلطان العرياني، يوم الجمعة، في منافسات مسابقة الرماية "سكتون 50 متر (هوائي)، راقد، 3 أوضاع".

وتلك هي الميدالية الثانية للإمارات بعد البرونزية التي حصدها محمد القايد في منافسات سباق 100 متر ضمن مضمار للكراسي المتحركة.

وهذه الذهبية هي الثانية للعرياني نفسه في تاريخ مشاراكاته البارالمبية، حيث حصد ذهبيته الأولى في منافسات الرماية بالدورة البارالمبية التي أقيمت في لندن عام 2012، وهي أيضا ميداليته البارالمبية الخامسة حيث حصد 3 فضيات في دورة ريو دي جانيرو عام 2016.

ذهبية العرياني أيضا تحتل الترتيب الخامس في تاريخ الذهبيات الإماراتية بتاريخ البارالمبياد، حيث حصدت الإمارات قبل هذه الميدالية، 5 ذهبيات بارالمبية كانت الأولى في دورة أثينا 2004.

وكانت ذهبية الإمارات البارالمبية الأولى والثالثة عن طريق الرباع الذهبي، محمد خميس، في منافسات القوة في دورتي أثينا 2004 ورويو دي جانيرو 2016، وكانت الثانية عن طريق العرياني في دورة لندن 2012 والرابعة عن طريق محمد القايد في سباق 800 متر بدورة ريو دي جانيرو 2016.

وعلى مستوى مجموع ميداليات الإمارات البارالمبية في تاريخ مشاركاتها، فإن ميدالية العرياني الذهبية التي حصدها يوم الجمعة تحتل الرقم 21 ( 5 ذهبيات وو10 فضيات و6 برونزيات).

ذهبية العرياتي هي رقم 43 في مجموع ميداليات العرب بدورة بارالمبياد طوكيو 2020، حيث جاءت بعد ذهبية الجزائرية أسمهان بوجعدار في منافسات رمي الجلة.

وحصد العرب في الدورة البارالمبية الحالية 43 ميدالية حتى الآن؛ من بينها 12 ذهبية بواقع 4 ذهبيات للجزائر و3 لتونس و3 للأردن وواحدة للمغرب وأخرى للإمارات.

وانطلت دورة طوكيو 2020 في 25 أغسطس الماضي، وسط ظروف استثنائية، وهي مستمرة حتى 5 سبتمبر الجاري.