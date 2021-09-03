كم باقي ونبدأ 2022 العد التنازلي للعام الجديد، لم يتبقى إلا أيام قليلة وينتهي عام 2021 نبدأ عام جديد وهو 2022 وينتظر العديد من الأشخاص حول الوطن العربي والعالم كله أن يكون العام القادم أجمل من العام الحالي، حيث يأمل الإنسان في تحسين مستوى حياته وهو يحسن الظن بالله عز وجل وهي من أهم العبادات التي يثق بها كل مسلم موجود حول العالم كله، وبالتالي سوف يبدأ العام الميلادي الجديد مع بداية شهر يناير ويتكون العام الميلادي من 365 يوم في السنة العادية والعديد من الدول تقوم باستخدام التاريخ الميلادي أما المملكة السعودية تقوم باستخدام التقويم الهجري.

كم باقي وندخل 2022

يعتبر العام الميلادي الجديد من أكثر الأمور التي يهتم بها معظم الأشخاص لبداية عام جديد وسعيد، وبالتالي يهتم المسلمين بها مع بداية عام جديد من خلال الصلاة والدعاء إلى الله عزة وجل، أما في بعض الدول يتم الاحتفال مع بداية العام الميلادي من خلال إطلاق الألعاب النارية وتقديم العديد من الاحتفالات والعروض الفنية المتنوعة خاصة أن الأعوام الماضية كان يتواجد فيها العديد من الأحداث الصعبة، وبالتالي بدأ العد التنازلي بداية العام الميلادي الجديد بعد 121 يوم 20 ساعة و 43 دقيقة والثانية 1 .

عدد الأشهر الميلادية

السنة الميلاديه تتكون من 12 شهر أما يكون يوم 30 أو 31 إما شهر فبراير يتكون من 28 يوما وفي إحدى السنوات أصبح 29 يوم حيث تأتي أيام ترتيب الأشهر الميلاديه كالآتي،