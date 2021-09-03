حجز موعد مرور الرياض عبر موقعنا، يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن طريقة الحجز من خلال أبشر بشكل إلكتروني حتى لا يتزاحم الأشخاص في هيئة المرور السعودية، فمنصة أبشر توفر الكثير من الخدمات الإلكترونية إلى جانب تلك الخدمة، واليوم سوف نتطرق للمزيد عبر السطور القادمة.حجز موعد مرور الرياض
لكي تستطيع حجز موعد في مرور الرياض لإنجاز أي أمر يتعلق بالمرور دون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروع الهيئة المرورية، فيمكنك ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات وهي:
- الانتقال إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية.
- اختيار خانة الأفراد ثم قم بتسجيل الدخول.
- النقر على خانة المزيد ثم أضغط على المرور.
- اختر خانة حجز موعد ثم اقرأ التعليمات ثم انتقل إلى خدمة المواعيد.
- النقر على خانة حجز موعد ثم ضع إشارة أمام الخدمات المراد الحصول عليها.
- اختر الفرع وهو الرياض ثم أنقر على المنطقة ثم التالي.
- النقر على الموعد المناسب ثم تحقق من التفاصيل وأكد الحجز.
لكي تتمكن من حـجز موعد مرور في الرياض بواسطة الجوال لابد من اتباع الآتي:
- سجل دخول إلى منصة أبشر.
- تحقق من المطلوب بواسطة رقم الجوال.
- انتقل إلى تبويب المواعيد ثم أنقر على المزيد.
- النقر على المرور ثم اختيار الانتقال إلى خدمة المواعيد.
- الضغط على خانة حجز موعد جديد ثم حدد الخدمات.
- اختيار الرياض ثم أنقر على التالي ثم اختر ما يناسبك من الفروع.
- اختيار المواعيد من الجدول وأكد على الحجز.
يُمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق:
- الانتقال إلى رابط منصة مدرستي.
- قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على خانة تسجيل الدخول.
- إجراء التحقق من المطلوب.
- الضغط على خانة التفاصيل.
- قم بالإطلاع على قائمة المخالفات المرورية.
هناك مجموعة كبيرة من الفروع المتواجدة في الريـاض وهي:
- فرع مرور الدرعية.
- فرع مرور الرمال.
- فرع مرور الروضة.
- فرع مرور العزيزية.
- فرع شمال الرياض.
- فرع مرور مطار الملك خالد.
- فرع الناصرية.
- فرع مرور شرق الرياض.
الوسوم
حجز موعد مرور الرياض عبر موقعنا، يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن طريقة الحجز من خلال أبشر بشكل إلكتروني حتى لا يتزاحم الأشخاص في هيئة المرور السعودية، فمنصة أبشر توفر الكثير من الخدمات الإلكترونية إلى جانب تلك الخدمة، واليوم سوف نتطرق للمزيد عبر السطور القادمة.حجز موعد مرور الرياض
لكي تستطيع حجز موعد في مرور الرياض لإنجاز أي أمر يتعلق بالمرور دون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروع الهيئة المرورية، فيمكنك ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات وهي:
- الانتقال إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية.
- اختيار خانة الأفراد ثم قم بتسجيل الدخول.
- النقر على خانة المزيد ثم أضغط على المرور.
- اختر خانة حجز موعد ثم اقرأ التعليمات ثم انتقل إلى خدمة المواعيد.
- النقر على خانة حجز موعد ثم ضع إشارة أمام الخدمات المراد الحصول عليها.
- اختر الفرع وهو الرياض ثم أنقر على المنطقة ثم التالي.
- النقر على الموعد المناسب ثم تحقق من التفاصيل وأكد الحجز.
لكي تتمكن من حـجز موعد مرور في الرياض بواسطة الجوال لابد من اتباع الآتي:
- سجل دخول إلى منصة أبشر.
- تحقق من المطلوب بواسطة رقم الجوال.
- انتقل إلى تبويب المواعيد ثم أنقر على المزيد.
- النقر على المرور ثم اختيار الانتقال إلى خدمة المواعيد.
- الضغط على خانة حجز موعد جديد ثم حدد الخدمات.
- اختيار الرياض ثم أنقر على التالي ثم اختر ما يناسبك من الفروع.
- اختيار المواعيد من الجدول وأكد على الحجز.
يُمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق:
- الانتقال إلى رابط منصة مدرستي.
- قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على خانة تسجيل الدخول.
- إجراء التحقق من المطلوب.
- الضغط على خانة التفاصيل.
- قم بالإطلاع على قائمة المخالفات المرورية.
هناك مجموعة كبيرة من الفروع المتواجدة في الريـاض وهي:
- فرع مرور الدرعية.
- فرع مرور الرمال.
- فرع مرور الروضة.
- فرع مرور العزيزية.
- فرع شمال الرياض.
- فرع مرور مطار الملك خالد.
- فرع الناصرية.
- فرع مرور شرق الرياض.
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