متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر يعتبر من الأسئلة التي تتكرر بين المزارعين الذين يستفيدون من دعم المواشي وتجارتها، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على ميعاد الدفع من خلال هذا الشهر، وجميع التفاصيل.

متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر

هذا السؤال من الأسئلة الهامة التي تمكن جميع المستفيدين من دعم المواشي من التعرف عليها حيث إن هذا الدعم من الإعانات الشهرية التي يحدد ميعاد أوصلها إلى المستفيدين.

ولكن عندما يتعرض هذا اليوم إلى العطلة الرسمية، فربما يتم تقديم هذا الموعد أو تأخيره حيث يتم تحديد منتصف كل شهر ميلادي لنزول دعم المواشي.

وسائل الاستعلام عن دعم المواشي

هناك العديد من الطرق يستطيع من خلالها المستفيدين من دعم المواشي أن يستعلموا عن موعد نزول الدعم، وأهم هذه الطرق:

الاتصال على الرقم الموحد لخدمة دعم المواشي وهو 19930.

الاتصال على الرقم المخصص إلى وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية وهو 2002472220 .

الاستعلام من خلال من منصة إنعام الإلكترونية عن طريق الرابط المباشر لها.

أو التواصل من خلال الموقع الرسمي لوزارة البيئة والماء والزراعة في المملكة العربية السعودية من خلال الرابط المباشر له.

طريقة التسجيل في برنامج دعم المواشي

لابد من أن يقوم المستفيدين من التسجيل في هذا البرنامج حتى يتمكنوا من الحصول على هذا الدعم، وذلك عن طريق ما يلي:

ويتم التسجيل من خلال الذهاب إلى منصة أنعام عبر الرابط الرسمي المباشر لها التابع إلى وزارة البيئة والزراعة والمياه في المملكة.

ويسجل الشخص في هذا البرنامج، وبعد أن يقرأ جميع الشروط والأحكام يضغط على الموافقة.

ويقوم بكتابة جميع البيانات التي يطلبها الموقع، وبعد أن يقوم المتخصصين بمراجعة البيانات الخاصة بصاحب الطلب.

فإنهم يقومون بالموافقة على الانضمام إلى برنامج دعم المواشي.

شروط الحصول على دعم المواشي

يضع برنامج دعم المواشي مجموعة من الشروط حتى يستطيع الأفراد أن يحصلوا على هذا الدعم، وأهم هذه الشروط: