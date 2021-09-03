اشتباكات فى لندن بين رجال الأمن ومعارضى تطعيم كورونا للمراهقين

جدة - نرمين السيد - أفادت شرطة لندن، اليوم الجمعة، بأن معارضى التطعيم ضد كورونا حاولوا اقتحام مبنى وكالة الإشراف على الأدوية البريطانية، للاحتجاج على موافقة الوكالة على تطعيم المراهقين، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وجاء فى بيان صدر عن الشرطة: يتابع رجال الأمن مظاهرة الاحتجاج بالقرب من المبنى الواقع فى حى كينارى وورف. ويقوم رجال الأمن بحماية المدخل إلى المبنى". من جانبها أضافت إذاعة "LBC" أن المحتجين حاولوا اقتحام المبنى، لكن الشرطة أوقفتهم. وتابعت أن اشتباكات وقعت بين المحتجين ورجال الأمن. وأوصت السلطات الصحية البريطانية فى أوائل أغسطس الماضى بتطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما ضد فيروس كورونا، كما وافقت وكالة الأدوية البريطانية على استخدام اللقاحات المضادة لكورونا لتطعيم الأطفال الذى تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، على اعتبار أنهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى لأسباب صحية.

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