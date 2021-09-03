الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مسيرة مفخخة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الإمارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثى يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولى على "اتخاذ موقف فورى وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التى تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية، وأمن المملكة وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين"، مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات فى الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا ودليلا جديدا على سعى هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة".

وجددت الوزارة "تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".