الناتو: على طالبان أن تثبت أنها جديرة بالاعتراف بها

جدة - نرمين السيد - أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج أن الاعتراف بحركة طالبان التى سيطرت على معظم أفغانستان، بعد أن دخلت العاصمة كابل فى منتصف الشهر الماضى (أغسطس 20219) موضع نقاش مع الشركاء فى الحلف.





وشدد على أن الاعتراف بالحركة التى تختزن تاريخا من القمع خلال حكمها البلاد فى التسعينات، يعتمد على أفعالها ومسار الحكومة التى ستشكلها قريبا، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

وأوضح ستولتنبرج، أن الحلف يسعى لإجلاء المزيد من المواطنين المهددين من أفغانستان والإبقاء على الاتصالات مع طالبان. لكنه كرر أنه يتعين على الحركة أن تظهر أنها جديرة بالمساعدة والاعتراف بها.

وأشار إلى أن الكثير من الأفغان تعاونوا مع القوات الدولية وقد يكونون فى خطر إن ظلوا فى أفغانستان.

وشدد الاتحاد الأوروبى فى وقت سابق اليوم على أن الحوار والاعتراف بالحركة، يرتبط بشروط صارمة.

وأكد جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد خلال مؤتمر صحافى بوقت سابق اليوم بعد اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين فى سلوفينيا، على أن التكتل سيتحاور مع طالبان لكن بشروط قاسية، مضيفا أن هذا لا يعنى الاعتراف بالحكومة الجديدة التى ستشكلها الحركة.

وأوضح أنه لاختبار حسن نية طالبان، سيستخدم الاتحاد الأوروبى عددا من المؤشرات، منها ضمان ألا تصبح أفغانستان قاعدة "لتصدير الإرهاب لدول أخرى،" والالتزام بالوصول الحر لشحنات المساعدات الإنسانية، والالتزام بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية الصحافة.