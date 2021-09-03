جدة - نرمين السيد - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ على خلفية استمرار الاشتباكات المسلحة فى العاصمة الليبية طرابلس، داعية إلى الوقف الفورى للأعمال العدائية.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نددت البعثة الأممية، فى بيانها، باستمرار الاشتباكات المسلحة، مناشدة جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. كما دعت جميع السلطات ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها فى ضمان حماية المدنيين وفى ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت بعثة الأمم المتحدة أنه من الضرورى الشروع بشكل شامل ومفصل فى عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة. وذكَرت البعثة الأممية جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولى الإنسانى لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البعثة الأممية لدى ليبيا تدعو لوقف الأعمال العدائية فى طرابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.