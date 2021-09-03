سحب جديد من مسابقة الحلم وأسماء الفائزين من جوائز الـ 3.500.000$

يتسابق آلاف المواطنين بشكل يومي من اجل التسجيل في مسابقة الحلم، للدخول والاشتراك في السحب الجديد القادم على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، والمتوقع له أن يتم السحب عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، مع العلم أن سحب الحلم الأكبر على جائزة المليون دولار، سيكون يوم 31 ديسمبر القادم، ومعه سيتم غلق باب التسجيل في تلك المسابقة لهذا العام، حتى يتم الإعلان عن فتح باب الاشتراك في المسابقة الجديدة للعام 2022، وكذلك قيمة الجوائز المقدمة فيها.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

تتواصل عملية الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الطرق الأساسية المعروفة، سواء إرسال رسالة نصية تحتوي على كلم حلم إلى الرقم المرادف لدولتك أو الرقم الدولي الموحد، أو الاتصال عليه والإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، كما يمكن التسجيل الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للمسابقة أو عبر تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية.

أسماء الفائزين من جوائز الـ 3.500.000$

حتى الآن فاز في مسابقة الحلم 2021، 24 متسابقًا بجوائز مختلفة ما بين ربع مليون و125 ألف دولار أمريكي ونصف مليون وغيرها، وإليك أسماؤهم: