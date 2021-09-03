الاتحاد الأوروبى يدعو إلى تشكيل منصة دولية حول أفغانستان

جدة - نرمين السيد - صرح الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبى يدعو إلى تشكيل منصة دولية لتنسيق الاتصالات مع السلطات الجديدة فى أفغانستان ومراقبة الوضع فى المنطقة.





وقال بوريل، عقب اجتماع غير رسمى لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، عقد فى سلوفينيا: "إن الوزراء اتفقوا على ضرورة تنسيق جهودهم حول أفغانستان مع الشركاء الإقليميين، وفى هذا الصدد، اعتبر الوزراء أنه من الضرورى التقدم بمبادرة لإنشاء منصة سياسية إقليمية لتعاون الاتحاد الأوروبى مع جيران أفغانستان".

وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى التعاون مع جيران أفغانستان لتحقيق استقرار الوضع فى المنطقة"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وبحسب بوريل، فإن هذه المنصة ستسهم فى حل عدد من القضايا، مثل إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى سيواصل التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وكذلك فى إطار مجموعة السبع ومجموعة العشرين.

وكانت وسائل إعلام دولية قد نقلت، فى وقت سابق، أن الملا بردار، رئيس المكتب السياسى للحركة والمشارك فى تأسيسها، سيقود الحكومة الأفغانية، وأنه سيتم الإعلان عن الحكومة اليوم الجمعة.