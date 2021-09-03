أمريكا: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات إلى 48 شخصًا

جدة - نرمين السيد - وذكر تلفزيون "سى إن إن" الأمريكى، اليوم الجمعة، أن معظم الضحايا لقوا حتفهم فى ولايتى "نيويورك" و"نيوجيرسى"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن حالة الطوارىء فى الولايتين من أجل تقديم المساعدات للمتضررين.

وأضاف التلفزيون أنه من المقرر أن يقوم بايدن، فى وقت لاحق اليوم، بالتوجه إلى ولاية "لويزيانا" من أجل تفقد الأضرار التى خلفها إعصار "إيدا" بالولاية.