إيران تتخطى 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى فى إيران، اليوم الجمعة، تسجيل 561 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا فى البلاد، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء فى بلاد فارس إلى 109 آلاف و549 وفاة مؤكدة.





ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، فقد بلغ عدد المصابين 5 ملايين و83 ألفا و133 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء. كما أشار البيان إلى تعافى 4 ملايين و302 الفا و11 من المصابين بالوباء، والذين غادروا المستشفيات والمراكز العلاجية بأنحاء البلاد، فى حين بلغ إجمالى جرعات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا 28 مليونا و704 ألفاً و893 جرعة، بما فى ذلك الجرعات الأولى والثانية.

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