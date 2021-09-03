التحالف: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى جنوب السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، تصدى الدفاعات الجوية السعودية واعتراضها لطائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جنوب المملكة.





وفى بيانه، اليوم الجمعة، قال التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك"، فى ظل استمرار الميليشيا الحوثية فى محاولاتها لاستهداغ الأعيان المدنية والاقتصادية فى السعودية، وسط إدانات عربية ودولية.

وتتصاعد الهجمات الحوثية ضد المملكة فى وقت تحاول فيه الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار فى اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، لأجل التوصل إلى حل سلمى للنزاع المتواصل منذ سنوات.