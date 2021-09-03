رابط التسجيل في منحة 300 دينار الشؤون الاجتماعية منصة أمان amen.social.tn بدء الصرف

ينال رابط التسجيل في منحة 300 دينار أهمية كبيرة في تونس، بدأ البحث عنه يتزايد بصورة كبيرة خلال الساعات الأخيرة، بعد إطلاق منصة أمان للتسجيل على المنحة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، والتي سيستفيد منها نحو مليون عائلة من المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، فقد عان الكثيرون من الآسر الأقل دخلاً والفقيرة من الوضع المعيشي، بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 وما سببه من زيادة في أعداد المصابين وفقد العديد من المواطنين لوظائفهم، مما أدي لسعي الدولة والحكومة لرفع هذه المعاناة بقدر الإمكان، فكان الاتفاق الذي تم توقيعه بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لتمويل منحة 300 دينار التي بدأ التسجيل عليها من يوم الثلاثاء الموافق 24/8/2021، ويستمر التقديم عليها حتي يوم الخميس الموافق 23/9/2021، من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لذلك وإليكم التفاصيل فيما يلي.

الدخول على الموقع الإلكتروني “amen.social.tn“.

كتابة بيانات المتقدم على المنحة “رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، الوظيفة، رقم الهاتف النقال.

يمكن الاتصال على الرقم 1021 لاستكمال التسجيل.

رابط منصة أمان للتقديم على منحة 300 دينار

صرف منحة 300 دينار

بدأ حاملي العلامة الصفراء بصرف المنحة المقررة لجائحة كورونا 300 دينار، من يوم الأربعاء الموافق الأول من أيلول الجاري، فقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن بدأ الطرف من خلال أي من موزع آلي بنكي أو من خلال مكاتب البريد النقدية، على أن يبدأ الصرف لأصحاب البطاقات العلاجية ذات التعريفة المنخفضة، من اليوم الجمعة الموافق 3/9/2021 وذلك ممن قاموا بفتح حساب افتراضي من خلال الرقم 1021.

تسجيل منحة 300 دينار تونس

عقب الإعلان عن فتح باب التسجيل على المنحة بدأ الإقبال للدخول على منصة أمان يشهد ارتفاعاً ملحوظاً.

مما أدي لتوقف الموقع لعدد من الساعات حتي قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بعمل التحديثات اللازمة لرفع كفاءة المنصة، حتي تستوعب الضغط الحاصل عليها في عملية التسجيل، فقد أعلنت الوزارة عن أن موعد بدء صرف المنحة سيكون في الأول من شهر سبتمبر القادم أي خلال أيام من الآن، لهذا يقوم الموطنين الأقل دخلاً والذين ليس لهم تغطية تأمينية، أو لديهم بطاقات تأمين مخفضة التكاليف بالدخول على الموقع وتسجيل البيانات للحصول على المنحة.

فترة السماح لصرف المنحة

سيتم بدء صرف منحة 300 دينار تونس 2021، في الأول من سبتمبر القادم 2021 مع استمرار التسجيل حتي 23 من نفس الشهر، على أنه يجب على المنتفعين من المنحة صرفها في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العلم بأحقية الصرف، وإلا يعتبر متنازلاً عنها ويتم ردها للوزارة مرة أخري ولا يحق المطالبة بها.

صرف المساعدات الاستثنائية

تعتبر منحة 300 دينار من ضمن المساعدات الاستثنائية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

والتي يتم صرفها للآسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري عن 300 دينار على أن يتم صرفها لمرة واحدة.

ومن هذه الآسر التي تشملها المنحة ” الآسر المنتفعة بالمنحة الشهرية المخصصة للعائلات الفقيرة، الآسر التي تنتفع بمنح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة، العمال والأجراء الذين يعملون لحسابهم الخاص وليس لهم تغطية تأمينية وتابعين لأحد أنظمة الضمان الاجتماعي، المنتفعين ببطاقة العلاج المجاني أو ذات التعريفة المنخفضة”.