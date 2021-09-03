نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أمان و رابط التسجيل في منحة 300 دينار التونسية من خلال وزارة الشئون الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة أمان و رابط التسجيل في منحة 300 دينار التونسية من خلال وزارة الشئون الاجتماعية ، وسط الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها بعض البلدان العربية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ونتيجة ما يعاني منه معظم المواطنين في مختلف أنحاء البلاد العربية من ظروف معيشية وحياتية صعبة، اتجهت أنظار الكثيرين إلى محاولة رفع المعاناة عن المواطنين لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس، وكان من ضمن هذه الجهود ما قدمته الحكومة التونسية من منح مساعدات مالية وإنسانية لمواطنيها مساعدة لهم على الظروف المعيشية الصعبة وخاصة لمحدودي الدخل الشهري والأسر المحتاجة، وذلك وفقًا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

منصة أمان ومنحة 300 دينار التونسي

قررت الحكومة التونسية تقديم يد العون والمساعدة للأسر المحتاجة ومحدودة الدخل الشهري، لمساعدتهم على الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها ونتيجة للأوضاع الغير مستقرة في البلاد.

حيث قرر رئيس البلاد قيس سعيد منح المواطنين 300 دينار تونسي، وذلك يأتي خلافًا للقرار الذي أصدرته الحكومة التونسية بصرف 180 دينار فقط كمنحة للمواطنين التونسيين، ويستطيع المستفيد الحصول على هذه المنحة بعد الالتزام بالإجراءات والضوابط التي فرضتها الحكومة من خلال الدخول على منصة أمان التونسية.

الفئات المستحقة لمنحة 300 دولار التونسية

حددت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية الفئات المستحقة للمنحة حتى يتثنى لك التسجيل للحصول عليها، ومن هذه الفئات المستحقة مايلي ذكره:

المتقاعد الذي لا يتعدى راتبه الشهري 300 دينار.

المنتفعون بالعلاج المنخفض والأجانب.

ذوو الدخل المحدود والمتوسط سواء كانوا من ضمن الضمان الاجتماعي أو خارجه.

الفقراء المنتفعون بالمنحة الشهرية.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار

وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية للمواطنين التونسيين، رابط التسجيل في المنحة على منصة أمان الالكترونية، من خلال عدة خطوات وهى كالآتي ذكره:

الدخول على منصة أمان الالكترونية .

. ادخال الرقم التعريفي للمستفيد.

إجابة جميع الأسئلة بشكل صحيح وبدقة شديدة.

النقر على أيقونة تسجيل لتأكيد الحجز.

و يستطيع المستفيدون أيضًا التسجيل في المنحة عن طريق الاتصال على رقم الجوال ( 1021 ).

طرق الاستفسار عن المنحة

و حتى تلقى إجابة على جميع التساؤلات التي تدور في ذهنك أو الاستفسار عن المنحة يمكنك الدخول على الموقع الرسمي للشئون الاجتماعية، أو الاتصال على رقم الوزارة ( 1868)، والرقم الأخضر الذي تم توفيره وهو ( 80101021 ).

موعد صرف منحة منصة أمان التونسية

فقد بدأ التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة يوم 24 أغسطس الماضي ويستمر حتى 23 سبتمبر المقبل، على أن يتم فحص الطلبات المقدمة من المستفيدين بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ التقديم سواء بالقبول أو الرفض، و عقب إعلان قبول الطلب يتم تحديد طريقه الحصول عليه عن طريق البريد أو البنك، على أن تكون أولوية صرف المنحة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، يعقب ذلك باقي الفئات الأخرى، وقد أكدت مصادر تونسية بأن صرف المنحة للمستفيدين سيكون في بداية شهر سبتمبر مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة عند الصرف.