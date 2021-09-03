43 ميدالية للعرب في طوكيو.. و12 ميدالية ذهبية

يواصل الرياضيون العرب في بارالمبياد طوكيو 2020 تألقهم ويواصلون تحطيم الأرقام وتحقيق الميداليات، حيث رفعوا من غلتهم من الميداليات إلى 43 ميدالية، من بينها 12 ميدالية ذهبية، مع بقاء يومين على انتهاء البطولة.

وذهبت الميداليات الذهبية في بطولة الألعاب البارالمبية في طوكيو، حتى صباح اليوم الجمعة، للجزائر 4 ولتونس 3 ومثلها للأردن وواحدة لكل من المغرب والإمارات.

وحقق الإماراتي عبد الله سلطان العرياني الفوز بذهبية رماية 50 متر هوائي بندقية سكتون 3 أوضاع فئة R7.

وكان اللاعبون العرب أضافوا أمس الخميس 7 ميداليات مختلفة، حيث أحرزت بعثة الجزائر البارالمبية ذهبيتين جديدتين عن طريق العداء إسكندر جميل عثماني في نهائي سباق 400 متر فئة F13، وزميلته صفية جلال في رمي الجلة فئة F57.

وفي نفس اليوم ونفس السباق الذي حصد فيه الجزائري إسكندر عثماني الميدالية الذهبية، حل المغربي محمد أمكون في المركز الثاني، وحصد الميدالية الفضية.

فيما تمكنت المغربية فوزية القيسوني من إحراز الفضية في منافسات دفع الجلة سيدات فئة F33.

والخميس، استطاعت بعثة مصر أن تضيف ميدالية جديدة عن طريق لاعب التايكواندو محمد الزيات، الذي أحرز الميدالية الفضية في منافسات وزن 61 كيلوغراما.

وفي وقت سابق من الخميس، كان العداء البارالمبي المغربي عبد السلام حيلي، قد تمكن من إحراز الميدالية الذهبية في منافسات سباق 400 متر لفئة T12، بينما حصد العداء التونسي رؤى الجبابلي برونزية نفس السباق.

وبهذه النتائج القوية للرياضيين العرب، تكون بعثة الجزائر رفعت من غلتها من الميداليات إلى 10، هي 4 ميداليات ذهبية وفضيتان و4 برونزيات.

وجاءت بعثة تونس خلفها بتسع ميداليات توزعت على النحو التالي: 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان.

أما الأردن فحصل على 3 ذهبيات وبرونزية، فيما حصلت المغرب على ميدالية ذهبية و3 فضيات وبرونزيتان.

أما بعثة الإمارات فحصلت على ذهبية واحدة ومثلها برونزية.

وحصلت مصر على 7 ميداليات، هي 5 فضية وبرونزيتان، بينما حصل العراق على فضية ومثلها برونزية.

وحصلت الكويت على فضية، بينما حصلت كل من السعودية وعمان على ميدالية برونزية لكل منهما.