مقتل 44 شخصًا وغرق منازل ومحطات مترو جراء السيول فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - أودت السيول بحياة 44 شخصا على الأقل فى أربع ولايات بشمال شرق الولايات المتحدة، بعد تعرضها لأمطار غزيرة مع انحسار الإعصار إيدا، حسبما أعلن مسؤولون، مؤكدين أنها تسببت أيضًا فى غرق السيارات وخطوط المترو فى مدينة نيويورك وإلغاء رحلات طيران.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أمضى السكان فى مناطق واسعة من نيويورك ونيوجيرسى وبنسلفانيا وكونيتيكت يومهم فى التعامل مع أقبية أغرقتها المياه وأسطح تالفة ومناشدات بالمساعدة من الأصدقاء والأقارب الذين تقطعت بهم السبل بسبب السيول، إضافة إلى انقطاع الكهرباء. ولقى 13 شخصًا على الأقل حتفهم فى مدينة نيويورك وثلاثة فى ضاحية وستشستر كاونتى. وقال فيل ميرفى، حاكم نيوجيرسى، فى تغريدة إن ما لا يقل عن 23 لقوا مصرعهم فى الولاية جراء العاصفة.

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