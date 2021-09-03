البيت الأبيض يخصص 2.7 مليار دولار لتعزيز إنتاج لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الأمريكية، أمس الخميس، عن تخصيص 2.7 مليار دولار لتعزيز عمليات إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك على الرغم من أنه لم يتضح بعد أى من الشركات ستحصل على التمويل.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال مصدر مطلع على الخطة، إنه سيتم استخدام الأموال لزيادة إنتاج المكونات واللوازم المستخدمة فى تصنيع اللقاحات، وستعزز تصنيع المواد الخام والقوارير والحقن، وكذلك عملية التعبئة المعروفة باسم الملء والإنهاء. وقال منسق البيت الأبيض للاستجابة لجائحة كوفيد، جيف زينتس، إن الاستثمار "سيساعدنا فى الوفاء بتعهد الرئيس بوجود ترسانة من اللقاحات للعالم، وتعزيز قدراتنا على المدى البعيد للاستجابة للتهديدات فى المستقبل"، لافتًا إلى أن "التعاقد سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة". كما أشار زينتس إلى أن "الولايات المتحدة تبرعت حتى الآن بـ 130 مليون جرعة لدول أخرى. وتعهد الرئيس الأمريكة جو بايدن بالتبرع بأكثر من 600 مليون جرعة بحلول منتصف العام المقبل".

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