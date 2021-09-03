كورونا فى المكسيك .. 18.138 إصابة جديدة .. ونحو ألف وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ وباء "كوفيد 19" فى البلاد ارتفعت إلى 3 ملايين و387 ألفا و885 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 261 ألفا و496 حالة.
وتعد المكسيك فى المركز الـ 16 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابعة تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة، فيما ذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى لـ ضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.
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