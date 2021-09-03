فيديو.. هجوم إرهابى فى نيوزيلندا ومقتل منفذه

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز" الإخبارية، قالت الشرطة فى أوكلاند إن "الشرطة تؤكد أن رجلاً دخل مركزًا للتسوق فى ضاحية نيو لين بمدينة أوكلاند، وأصاب 6 أشخاص"، مضيفة أنها "حددت مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلاً فى المكان".
ومن جانبها، أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أن الهجوم "عمل إرهابى نفذه شخص يحمل الجنسية السريلانكية"، مضيفة أن الشرطة أردته قتيلاً بعد 60 ثانية فقط من بدء الهجوم، وأن "منفذ الهجوم تأثر بأفكار داعش".
فيما أظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت المتسوقين فى حالة من الذعر، ويركضون إلى خارج المركز التجارى.
وتشهد نيوزيلندا حالة من التأهب منذ قام مسلح يمينى من دعاة تفوق الجنس الأبيض، بقتل 51 شخصًا فى مسجدين فى مدينة كرايستشيرش فى 15 مارس 2019.
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