كيفية تسجيل الدخول إلى بلاك بورد جامعة الدمام والخدمات التي يقدمها

تعد جامعة الدمام من أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية والتي تعرف بشكل رسمي باسم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. حيث تقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية لمختلف المراحل من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. وقد قامت الجامعة بإحداث بلاك بورد خاص بها لتوفير وسيلة التعليم عن بعد للطلاب وخاصة بعد أزمة جائحة كورونا التي أدت إلى إيقاف الدوام في كافة مؤسسات التعليم. فما هي ميزات وخدمات بلاك بورد جامعة الدمام، وكيفية الدخول إليه سواء من خلال الموقع الرسمي أو التطبيق؟ تابع معنا.

خدمات بلاك بورد جامعة الدمام

يقدم نظام بلاك بورد العديد من الخدمات الالكترونية للطلاب مثل خدمة الواجبات والاختبارات التي تهدف إلى تقييم الطلاب عن بعد بالإضافة إلى تأمين التواصل المباشر والتفاعل بين الطلاب والكادر التدريسي في أي وقت من خلال نوافذ مخصصة للحوار والمناقشة والرسائل. علاوة على تقديم خدمة المقررات الدراسية ليتمكن الطالب من متابعة كافة الأمور المتعلقة بشؤون الدراسة من مواعيد المحاضرات والاختبارات وغيرها. علاوة على ذلك يحتوي هذا النظام على جميع الأدوات والعناصر التعليميّة المطلوبة.

تسجيل دخول بلاك بورد جامعة الدمام

لتتمكن من تسجيل الدخول إلى بلاك بورد جامعة الدمام يجب اتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة.

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

كما يمكنك تسجيل الدخول من خلال حسابك على فيسبوك أو انستغرام أو تويتر.

أخيرًا اضغط على تسجيل الدخول.

تطبيق بلاك بورد

كما توفر الجامعة تطبيق بلاك بورد بنسخ متوافقة مع نظام الآيفون والأندرويد والتي يمكن تحميلها من المتاجر الالكترونية. حيث يمكننا تسجيل الدخول من خلال التطبيق من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا تحميل التطبيق وتشغيله والموافق على الشروط والأحكام المطلوبة. ثم اكتب University of dammam في حقل المؤسّسة التعليميّة. اكتب اسم المستخدم في الحقل المخصص ادخل كلمة المرور واضغط على أيقونة تسجيل الدخول. أخيرًا أصبح بإمكانك تصفح المواد التعليمية المختلفة.

هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا عن بلاك بورد جامعة الدمام والخدمات التي يقدمها هذا النظام وكيفية تسجيل الدخول سواء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو من خلال التطبيق المتوفر للهواتف الذكية.