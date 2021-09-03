Alrajhi bank قرض الراجحي بقيمة 500 ألف ريال بدون كفيل أون لاين

بنك الراجحي من أهم وأشهر البنوك السعودية يرجع تأسيسه لعام 1957، وقد بلغ رأس مال البنك حوالي 25 مليار ريال سعودي، ويعمل البنك على تقديم القروض للمواطنين والمقيمين بالمملكة، لذلك أصبح مصرف الراجحي مؤخراً من أبرز البنوك التي تستقبل ألاف المواطنين يومين طالبين القروض المختلفة، كما يمتلك البنك أكثر من 500 فرع داخل المملكة، بالاضافة إلى الفروض الأخرى المنتشرة فى دولة الكويت والأردن وماليزيا.
مؤخراً أعلن البنك تقديم قروض متنوعه من ضمنها قرض 500 ألف ريال ذلك الذي يتم التقديم عليه عن طريق الأن لاين وبدون الحاجة لذهاب لمقر البنك، فالمصرف لديه أفضل العروض والخدمات التي تتناسب مع الجميع وتتناسب مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية.أحصل على قرض الراجحي الأن 500 ريال بدون فوائد
تميز بنك الراجحي بالعديد من الأمتيازات التي يقدمها لعملائه أثناء التقدم للحصول على القروض، من أبرز وأهم تلك الأمتيازات هي:
- يمكن التقديم على القرض إلكترونياً بسهولة ويسر وبدون الحاجة لذهاب لمقر البنك.
- يوفر البنك تسهيلات كثيره لسداد قيمة القرض الذي يصل قيمته 500 ألف ريال.
- لا يقدم بنك الراجحي قروض تقل قيمتها عن 50 ألف ريال.
- تتناسب قروض بنك الراجحي مع أحكام الشريعة الأسلامية.
- يوفر مصرف الراجحي العديد من أنظمة السداد لتلبية احتياجات عملائه.
- مصرف الراجحي لا يعتمد على تحصل فوائد القروض.
أوضح بنك الراجحي عبر صفحته الرسمية تلك الأوراق اللازم تقديمها أثناء التقدم للحصول على القرض وهي:
- كشف مالي يوضح الدخل الشهري للعميل.
- إحضار تقرير طلب التمويل الخاص بالبنك.
- كتابة بيامات العميل المطلوبة إلكترونياً وبشكل صحيح.
- إحضار صورة من هوية العميل.
- توفير بيان بمفردات المرتب للعميل.
- دفع 500 ريال مصاريف إدارية.
- تكلفة تمويل القرض 12%
- يقدم بنك الراجحي القروض للمواطنين الذين لم يتجاوز أعمارهم 70 عام.
وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق بقرض بنك الراجحي الذي يتراوح قيمته ما بين 50 ألف ريال حتى 500 ألف ريال، بالاضافة للأوراق والمستندات المطلوبة تقديمها، وشروط الحصول على القرض، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاص بقروض مصرف الراجحي والتي سنقوم بالرد عليها فوراً.
الوسوم
بنك الراجحي من أهم وأشهر البنوك السعودية يرجع تأسيسه لعام 1957، وقد بلغ رأس مال البنك حوالي 25 مليار ريال سعودي، ويعمل البنك على تقديم القروض للمواطنين والمقيمين بالمملكة، لذلك أصبح مصرف الراجحي مؤخراً من أبرز البنوك التي تستقبل ألاف المواطنين يومين طالبين القروض المختلفة، كما يمتلك البنك أكثر من 500 فرع داخل المملكة، بالاضافة إلى الفروض الأخرى المنتشرة فى دولة الكويت والأردن وماليزيا.
مؤخراً أعلن البنك تقديم قروض متنوعه من ضمنها قرض 500 ألف ريال ذلك الذي يتم التقديم عليه عن طريق الأن لاين وبدون الحاجة لذهاب لمقر البنك، فالمصرف لديه أفضل العروض والخدمات التي تتناسب مع الجميع وتتناسب مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية.أحصل على قرض الراجحي الأن 500 ريال بدون فوائد
تميز بنك الراجحي بالعديد من الأمتيازات التي يقدمها لعملائه أثناء التقدم للحصول على القروض، من أبرز وأهم تلك الأمتيازات هي:
- يمكن التقديم على القرض إلكترونياً بسهولة ويسر وبدون الحاجة لذهاب لمقر البنك.
- يوفر البنك تسهيلات كثيره لسداد قيمة القرض الذي يصل قيمته 500 ألف ريال.
- لا يقدم بنك الراجحي قروض تقل قيمتها عن 50 ألف ريال.
- تتناسب قروض بنك الراجحي مع أحكام الشريعة الأسلامية.
- يوفر مصرف الراجحي العديد من أنظمة السداد لتلبية احتياجات عملائه.
- مصرف الراجحي لا يعتمد على تحصل فوائد القروض.
أوضح بنك الراجحي عبر صفحته الرسمية تلك الأوراق اللازم تقديمها أثناء التقدم للحصول على القرض وهي:
- كشف مالي يوضح الدخل الشهري للعميل.
- إحضار تقرير طلب التمويل الخاص بالبنك.
- كتابة بيامات العميل المطلوبة إلكترونياً وبشكل صحيح.
- إحضار صورة من هوية العميل.
- توفير بيان بمفردات المرتب للعميل.
- دفع 500 ريال مصاريف إدارية.
- تكلفة تمويل القرض 12%
- يقدم بنك الراجحي القروض للمواطنين الذين لم يتجاوز أعمارهم 70 عام.
وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق بقرض بنك الراجحي الذي يتراوح قيمته ما بين 50 ألف ريال حتى 500 ألف ريال، بالاضافة للأوراق والمستندات المطلوبة تقديمها، وشروط الحصول على القرض، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاص بقروض مصرف الراجحي والتي سنقوم بالرد عليها فوراً.
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