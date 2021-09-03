"هجوم إرهابي" في نيوزيلندا.. والشرطة تقتل منفذ الاعتداء

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا والشرطة النيوزلندية، اليوم الجمعة، إن إرهابيا متأثرا بفكر تنظيم داعش قتل بالرصاص بعد أن طعن وأصاب 6 أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.

وأضافت الشرطة في بيان: "تستطيع الشرطة أن تؤكد أن رجلا دخل مركزا للتسوق في ضاحية نيو لين (بمدينة أوكلاند) وأصاب عدة أشخاص".

وتابع البيان: "حددت الشرطة مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلا في المكان".

ولم تتوصل الشرطة بعد للدافع وراء الهجوم، حسبما ذكرت "رويترز".

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت المتسوقين في حالة من الذعر، ويركضون إلى خارج المركز التجاري.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الهجوم بأنه عمل إرهابي نفذه شخص يحمل الجنسية السريلانكية، بواسطة سكين، مشيرة إلى أنه "قتل".

وقالت أرديرن إن 6 أشخاص أصيبوت بعملية الطعن في متجر في أوكلاند.

وتشهد نيوزيلندا حالة من التأهب منذ أن قتل مسلح من دعاة تفوق الجنس الأبيض 51 شخصا في مسجدين في مدينة كرايس تشيرش في 15 مارس 2019.