كورونا يتوحش فى البرازيل .. الوفيات تقترب من 582 ألفا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ مرض "كوفيد 19" فى البلاد بلغت نحو 20.804 مليون حالة.

وأكدت الوزارة فى تقريرها اليومى بشأن الوضع الوبائى، أن إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ كورونا وصل إلى 581 ألفًا و914 حالة.

كورونا فى البرازيل

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.