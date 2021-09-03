الدفاعات السورية تتصدى لهجوم صاروخى جديد فى سماء دمشق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع روسيا اليوم، سمع دوى انفجارات فى سماء العاصمة السورية، فيما لم ترد أى معلومات عن عدد تلك الصواريخ، أو المناطق التى تم استهدافها.

وكان محيط العاصمة دمشق قد شهد هجومًا مماثلًا فى 19 من أغسطس الماضى، كما تعرضت مدينتا حلب وحمص لاستهدافات أيضًا.