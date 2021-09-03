كيفية التقديم لطلب مساعدة شخصية من الديوان الملكي السعودي

تقديم طلب مساعدة مالية أو شكاوى من الديوان الملكي السعودي والذي دائما ما يقدم الدعم للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أن الديوان الملكي يهتم بالمواطنين الذين يحتاجون حل العديد من المشاكل ويبحثون عن من يمد العون لهم بمساعدة مالية، وقد أعلن الديوان الملكي بإنشاء خدمة علي الموقع الإلكتروني عن بوابة لتفعيل خدمة التواصل مع المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ويقدم الديوان الملكي جميع أنواع المساعدات إلي الأسر والأفراد الأكثر احتياجا ويتم حل لازمته والوقوف بجواره بأمر ملكي من فخامة الملك سلمان بن عبد العزيز السعودي خادم الحرمين الشريفين.

ويستقبل الديوان الملكي العديد من الطلبات المساعدة ومنها طلب المساعدة المالية وطلب العلاج وإسقاط القروض أو طلب منحة ارض وشكاوى خاصة وغيرها من الطلبات الشخصية المقدمة من الأفراد ويتمكن أي مواطن سعودي أو مقيم داخل المملكة العربية السعودية، فإن الديوان الملكي يتم الرد علي الطلبات والمعروضات الخاصة يكون في اسرع وقت، لذلك نقدم لكم كيفية تقديم طلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي.

كيفية التقديم طلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي برقم الهوية

الديوان الملكي السعودي للمساعدات الاجتماعية وهو احد اهم الهيئات التي تقدم جميع أنواع المساعدات للمواطنين الغارمين الذين لديهم بعض الاحتياجات الخاصة، ويمكن جميع المواطنين وأيضا المقيمين بإرسال برقية مساعدة شخصية عبر بوابة تواصل الديوان الملكي الالكتروني، والتي يمكن للمواطنين المحتاجين يتم تقديم إرسال طلب المساعدة الشخصية والقيام بحلها وذلك بأمر الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، لذلك تابع معنا طريقة التقديم بالخطوات التالية: