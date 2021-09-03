طريقة تحديث منصة مدرستي التحديث الجديد | تحديث توكلنا منصة مدرستي التعليمية

يحاول الكثير من الطلاب المملكة العربية السعودية من معرفة طريقة تحديث منصة مدرستي التحديث الجديد ، حيث يواجه بعض الطلاب بعض المشاكل خلال التسجيل في منصة مدرستي التعليمية، وذلك لبعض المشاكل التقنية في منصة مدرستي للتعليم عن بعد، لذا قامت وزارة التعليم بإصلاح تلك الأخطاء، والتي سنقوم بذكر جميع الخطوات التي تمكنك من تحديث المنصة وإرفاق رابط منصة مدرستي من أجل التسجيل بدون أي مشاكل أو أعطال أثناء تسجيل الدخول إلى المنصة.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

أطلقت وزارة التعليم بالمملكة بدأ عملية التسجيل في العام الدراسي الجديد والذي سيستمر الأعمال من خلال المنصات الإلكترونية الحديثة تجنباً لانتشار عدوى فيرس كورونا.لذا وجب على أولياء الأمور من التسجيل في نظام نور وإضافة الطلاب سواء الجدد أو الطلاب المنتقلون إلى صفوف أعلى، وقد واجه بعض الطلاب والطالبات مشاكل أثناء عملية تفعيل حساب الطالب منصة مدرستي للتعليم عن بعد، لذا سنوضح كيفية حل تلك المشكلة من خلال رابط جديد لمنصة مدرستي من أجل التحديث الجديد للمنصة.ويعتبر نظام المنصة الجديد أنه نظام إدارة للتعليم عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية يوفر للطلاب العديد من أدوات التعلم الإلكترونية وكذلك توفير عدد من الوسائل الحديثة لتسهيل عملية الشرح والإفهام من الطلاب.

طريقة تحديث منصة مدرستي التحديث الجديد

وقد أعلنت الوزارة عن تحديث منصة مدرستي الجديد والذي من خلال اتباع الخطوات التالية يمكنك تحديث المنصة لديك وحل جميع المشاكل.

أولاً يتم الدخول إلى منصة العودة إلى المدارس.

انقر فوق “تسجيل جديد”.

اضغط على البيانات الأساسية.

أدخل رقم الهوية للطالب أو رقم الهوية للمعلم إن كانت مشكلة التسجيل تواجه المعلمين.

قم بكتابة رقم جوالك، ورمز التحقق الموجود بالصورة.

ثم انقر فوق “تحقق”.

يتم استلام رسالة نصية تحوي على “رمز التأكيد الخاص برقم الهاتف”.

أدخل كود التأكيد، ثم اضغط “تحقق”.

قم بعد ذلك بالنقر على “دخول” لكي تحصل على بيانات الدخول الجديدة.

وبهذه الخطوات يكون قد تمكنت من تحديث المنصة بسهولة.

تحديث توكلنا منصة مدرستي للتعليم عن بعد

يمكن للطلاب من تفعيل حساب منصة مدرستي بعد التحديث من خلال تطبيق الجوال أو موقع توكلنا من خلال خطوات تالية:

قم بالدخول إلى موقع توكلنا أو تطبيق توكلنا. سجل الدخول رقم الهوية وكلمة السر الخاصة بولي الأمر. انقر فوق “خدمات”. ثم اختر “بيانات منصة مدرستي”. يتم ظهور الطلاب المُسجلين وبياناتهم الشخصية مثل رقم الهوية و ايميل مايكروسوفت. قم بالنقر فوق “الحصول على كلمة المرور”. سيتم استلام رسالة تحتوي على رقم سري مؤقت. قم بالدخول إلى الرابط منصة مدرستي. اضغط على “تسجيل دخول”، ثم اختر “حساب مايكروسوفت”. انسخ الأيميل الموجود في توكلنا. أدخل كلمة المرو التي حصلت عليها. يلزم هنا تغيير كلمة السر بكلمة جديدة تتكون من ثماني خانات ويجب أن تحتوي على حرف كابيتال وحرف صغير وأرقام. أدخل كلمة السر الحالية في الخانة الأولي، ثم كلمة السر الجديدة في الخانة الثانية والثالثة. ثم قم بالتأكيد. بعد ذلك قم بتأكيد الإيميل من خلال رقم الهاتف عن طريق الضغط على الكلمة باللون الأزرق. اختر المملكة السعودية، ثم ضع رقم الهاتف، لتصلك رسالة تأكيد. اكتب كود التفعيل ثم اضغط “إنهاء”.

وبهذا يكون قد تمكنت من معرفة طريقة تحديث منصة مدرستي التحديث الجديد وكذلك معرفة كيفية الدخول إلى منصة مدرستي رابط منصة مدرستي الجديد حيث يتم التسجيل في موقع العودة إلى المدارس من أجل تحديث منصة مدرستي.