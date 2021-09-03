في دقائق أسرع تمويل يصل لـ50 ألف ريال بدون كفيل ومرونة في السداد من إمكان الميسر

أسرع تمويل يقدم لطالب قرض سريع وبشروط ميسرة للغاية فبإمكان العميل طلب قرض إمكان أسرع وقت يحصل عليه خلال دقائق معدودة يتم إقراض العميل قرض يصل الى 50 الف ريال سعودي بدون الحاجة الى كفيل ومن خلال مقالنا نوضح كيفية الحصول على القرض، حيث يعتبر تمويل إمكان الذي تقدمه شركة إمكان للتمويل السعودية ، يعتبر أسرع تمويل وبأسلوب حديث، حيث هذا التمويل هو عبارة عن حل إقراض رقمي يمكن العميل من الحصول على قرض شخصي صغير بأسرع وقت قد لا يتعدى الدقائق ومن خلال الهاتف الجوال بمجرد الموافقة عليه، وبأقل فائدة، ويتم منحه من غير حاجة للجوء إلى المعاملات الورقية التي تتطلب هدر مزيد من الوقت، إضافة إلى عدم الحاجة لكفيل، والعديد من المزايا الأخرى .

شروط الحصول على تمويل إمكان:

شروط الحصول على قرض إمكان وتشمل التالي:

تمويل إمكان الميسر يمكن الحصول عليه من قبل المتقاعد أيضًا ولكن على أن لا يتجاوز عمره الـ70 عامًا. أن يكون سن المتقدم بطلب التمويل لا يقل عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا. نسبة الاقتطاع من العميل كما حددتها الشركة 45%. يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل 2000 ريال سعودي . بالنسبة للمتقاعد المتقدم بطلب التمويل يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 1900 ريال سعودي.

مزايا تمويل إمكان الشخصي الميسر:

تقدم شركة إمكان من خلال تمويلها الميسر العديد من المزايا وأبرزها:

التمويل الميسر يتم سداده بشكل مرن، حيث تصل فترة السداد لـ 24 شهرًا. تبلغ قيمة القرض من إمكان بحد أقصى 50 ألف ريال سعودي. لا يتطلب تمويل إمكان تقديم كفيل أو ضامن. أقل فائدة وسعر عائد تنافسي.

طريقة الحصول على تمويل إمكان الشخصي الميسر:

باسرع طريقة ممكن تحصل على القرض حيث يمكن للعميل الحصول على التمويل الميسر من خلال الهاتف المحمول فقط، فما على العميل سوى إتباع 3 خطوات وهي :

تنزيل تطبيق شركة إمكان للتمويل المتاح للهواتف الاندرويد من متجر جوجل بلاي، وهواتف الأيفون من متجر أب ستور. ثم تقديم الطلب. وبمجرد الموافقة على القرض يتم إيداع المبلغ في حساب العميل.

رابط شركة إمكان :

من الجدير بالذكر فإنه بإمكانك تحميل (تطبيق إمكان ) للهواتف الأندرويد من متجر جوجل بلاي عبر الرابط التالي: إمكان للتمويل ، وتحميل تطبيق إمكان للهواتف الأيفون من متجر أب ستور عبر الرابط التالي: إمكان للتمويل ، كما يمكن للعميل التواصل مع الشركة عن طريق الرقم 920011038 للاستفسار عن الخدمات والمنتجات التمويلية الميسرة التي تقدمها شركة إمكان للتمويل.