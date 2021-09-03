طريقة ورابط الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة 1443 طريقة نقل الكفالة وعدد مراتها

من الجدير بالذكر وبعد التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات لجميع المواطنين من خلال البوابات والمنصات الإلكترونية فقد يتسال بعض مواطني المملكة عن طريقة وكيفية الاستعلام عن عامل وافد 1443 برقم الإقامة وفي ظل الخدمات الالكترونية بجميع الوزارات والتي عملت حكومة المملكة على إدخال التطوير التكنولوجي والخدمات الإلكترونية في شتى مناحى الحياة بالمملكة والتي تكون عامل أساسي لراحة المواطنين، ومن خلال خدمات مكتب العمل المتاحة عبر الخدمات الإلكترونية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من تخليص الإجراءات الحكومية بصورة سهلة وسريعة نظراً لتطبيق التحول الرقمي الذي جعل كل شيء يتم بشكل إلكتروني في أسرع وقت، وتعد وزارة العمل سابقاً هي من أكثر الوزارات التي تضم أكبر خدمات تتضمن الشؤون الاجتماعية وقطاع الأعمال الخاص بالمؤسسات والشركات بالعمالة الوافدة أو السعودية.

الإستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة 1443

يمكنك الإستعلام عن موظف وافد برقم الهوية عبر خدمات وزارة العمل على النحو التالي:

الدخول عبر خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكترونية. ومن ثم خدمات الاستعلام ومنها الاستعلام عن عامل وافد. سوف تظهر صفحة عليك تعبئة البيانات التي تشمل رقم الإقامة، الجنسية، وكتابة رقم التحقق. ثم الضغط على زر استعلام سوف تظهر المعلومات كاملة عن الوافد.

خطوات وطريقة نقل كفالة عامل وافد:

لكي يتم نقل كفالة العامل هناك شرط اساسي لابد أن يكون الكفيل أو المنشأة في النطاق الأحمر، وإذا لم يقوم صاحب العمل بتجديد الإقامة ورخصة العمل للموظف لمدة تصل إلى شهر، وفي حالة إن لم يدفع الأجر المستحق لفترة ثلاثة أشهر متتالية، فيحق للعامل نقل كفالته إلى آخر جديد بخطوات سهلة:

الدخول عبر الخدمات الإلكترونية وزارة الموارد البشرية. حدد خدمة نقل خدمات وافد. ثم تعبئة البيانات المطلوبة لصاحب العمل وتحديد المنشأة. يليها نقل خدمة عامل وافد وتعبئة المعلومات الخاصة به مثل رقم الإقامة ثم الضغط على كلمة “بحث”. عليك النقر بالموافقة على إقرار التعهد ثم اضغط زر إرسال. سوف تظهر رسالة تفيد بأن نقل الكفالة تم بنجاح مع رقم الطلب.

طريقة الاستعلام عن عدد مرات نقل الكفالة:

للإستعلام عن عدد مرات نقل كفالة عامل وافد هناك أكثر من طريقة لمعرفة ذلك الأمر: