البيت الأبيض: لن نرفع العقوبات عن طالبان ونحكم على الأفعال

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، أن عدد الأميركيين فى أفغانستان ممن يريدون المغادرة قرابة المئة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وقالت إن أمريكا تأخذ خطر سقوط ضحايا مدنيين فى ضربات الطائرات المسيرة على محمل الجد، مؤكدة "نفعل ما فى وسعنا لتجنب سقوط ضحايا مدنيين".
وفى الوقت الذى ترفض واشنطن رفع العقوبات عن طالبان، وصف الجنرال مارك ميلى، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، طالبان بأنها "جماعة لا تعرف الرحمة"، لكنه أضاف أن "فى الحرب عليك أن تفعل ما يجب عليك القيام به"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس.
وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتعاون مع طالبان ضد تنظيم داعش فى خراسان، قال الجنرال ميلى إن هذا احتمال.
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