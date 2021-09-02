مصر.. تفاصيل ضبط "عصابة العملات المشفرة"

بعد أقل من أسبوع على ضبط التشكيل العصابي الذي استولى على أموال المودعين في بنك مصر الحكومي، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عصابة جديدة استولت على ملايين الجنيهات من عملاء بنوك مختلفة بطريقة الجوائز الوهمية والعملات المشفرة.
وقال مصدر أمني لموقع دوت الخليج إن العصابة الجديدة كانت تعتمد على طريقة الاتصال بعملاء البنوك وإبلاغهم بالفوز بجوائز وهمية وبعد الاستيلاء على حساباتهم يتم شراء عملات مشفرة من مواقع الألعاب الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض ثم بعد ذلك يقومون ببيع العملات المشفرة ووضع الأموال في حسابات التشكيل العصابي.
وشدد المصدر على أن هذه الطريقة كانت صعبة للغاية في تتبعها وكشف خيوطها إلا أن اعتماد أجهزة الأمن على التقنيات الحديثة أدى إلى التوصل لأفراد التشكيل العصابي وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط أفراده في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر شرق القاهرة.
وحسب المصدر تتكون عصابة العملات المشفرة من 4 رجال وسيدة واعترفوا بارتكاب الجريمة وأنهم استولوا على مبلغ يتخطى مليوني جنيه من عملاء بنوك مختلفة بنفس الطريقة، وقاموا بشراء عقار بالكامل وقطعة أرض بالأموال المسروقة.
استدعت أجهزة الأمن الضحايا واستمتعت لأقوالهم والتي تطابقت مع اعترافات المتهمين فتمت إحالة القضية إلى النيابة للتحقيق وأمرت بحبس أفراد التشكيل العصابي.
وكانت أجهزة الأمن في بداية الأسبوع المنصرم قد ألقت القبض على عصابة أخرى استولت على قرابة 3 ملايين جنيه من عملاء بنك مصر باستخدام طريقة انتحال صفة موظفين في خدمة عملاء البنك والاتصال بالضحايا بدعوى تحديث البيانات والاستيلاء على حساباتهم.
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