منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت 1443 ، تعمل هذه المنصة على تقديم العديد من العناصر التعليمية ليستفيد منها الطلاب وأيضاً الكوادر التعليمية داخل المملكة العربية السعودية؛ وذلك لكي يستطيعوا متابعة الدراسة عن بعد وحيث أن الكثير يقومون بالبحث عن كيفية التسجيل في منصة مدرستي ميكروسوفت، سوف نقوم من خلال مقالنا هذا بتوضيح طريقة التسجيل.

منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت

من الممكن أن يقوم كل من الطلاب والمعلمين من تسجيل الدخول على منصة مدرستي عن طريق حساب مايكروسوفت؛ وذلك من خلال إتباع بعض الخطوات الهامة والتي سوف نعرضها في ما يلي والتي يتساءل عنها الكثير من الطلبة والطالبات وتتمثل في الآتي:

الذَّهاب إلى منصة مدرستي الإلكترونية.

ثم بعدها يتم النقر على أيقونة ” تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت”.

ثم يتم تدوين أسم المستخدم والقيام بالنقر على زر التالي.

بعد ذلك يتم إدخال كلمة المرور ثم الضغط على أيقونة ” تسجيل الدخول”.

دخول منصة مدرستي مايكروسوفت

حتى يستطيع الطالب مشاهدة الحصص من خلال مدرستي يجب عليه تسجيل دخول مايكروسوفت؛ ولكي يتمكنوا من متابعة دروسهم التعليمية بشكل دائم والاستفادة منها طوال العام الدراسي؛ ولذلك يجب إتباع الخطوات الآتية حتى يتمكن كافة الطلبة والطالبات من التسجيل:

الدخول إلى مدرستي مباشرة.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت.

يجب القيام بإتباع التعليمات للتسجيل في منصة مدرستي.

بعد ذلك يتم النقر على زر جدولي من القائمة الموجودة على اليمين.

بعدها يتم الضغط على الدرس من الجدول ثم القيام بالنقر على رابط الدرس الذي تم أختياره.

ثم النقر على أيقونة فتح تيمز من القائمة الموجودة.

ثم يتم الضغط على زر الانضمام الآن وهي تكون ملونه باللون الأرجواني.

ويمكن أيضاً لولي أمر أي طالب أن يقوم بالدخول علي منصة مدرستي بكل سهولة عن طريق اتباع عدة خطوات؛ ولكي يمكن أن يقوم ولي الأمر والمدير بتسجيل الدخول بمنصة مدرستي يجب الدخول عن طريق نظام نور بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية.

النقر على أيقونة ” الدخول بحساب نور”.

ثم يتم تدوين اسم المستخدم لحساب نور.

كتابة كلمة المرور الخاصة بحساب نور.

ثم النقر على أيقونة” أنا لست برنامج روبوت”.

وأخيراً الضغط على زر” تسجيل الدخول”.

دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز

يمكن أن يتم تفعيل حساب مايكروسوفت لدخول منصة مدرستي عن طريق توكلنا بإتباع الخطوات التالية:

أولا يتم القيام بتحميل تطبيق توكلنا على الجوال.

بعد ذلك يتم تشغيل التطبيق وبعدها يتم تسجيل الدخول.

ثم النقر على الخِدْمَات من على الشريط الموجود بالأسفل.

الدخول على رابط الخِدْمَات التعليمية.

ثم القيام بالضغط على بيانات منصة مدرستي.

يتم أختيار الطالب أو المعلم من القائمة الموجودة.

وأخيراً يتم النقر على أيقونة إرسال حتى يتم تفعيل حساب مايكروسوفت.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي من خلاله تعرفنا على تسجيل الدخول على منصة مدرستي مايكروسوفت وأيضاً قمنا بتوضيح طريقة الدخول على منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز وتعرفنا على بعض الأمور التي تخص منصة مدرستي الإلكترونية.