واشنطن تسمح بالتعامل مع التحويلات الشخصية إلى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الخزانة أنها أبلغت المؤسسات المالية بأنه يمكنها التعامل مع التحويلات الشخصية إلى أفغانستان.

وتعتمد أفغانستان اعتمادا كبيرا على التحويلات المالية مثل تحويلات المهاجرين والعمالة فى الخارج، إذ تشكل تلك التحويلات نحو 4% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأوقفت "ويسترن يونيون"، كبرى شركات تحويل الأموال فى العالم، و"مونيجرام" تلك الخدمات بعد أن سيطرت "طالبان" على السلطة فى كابول يوم 15 أغسطس، مما علق تدفقا لأموال لكثير من الأسر التى تعتمد عليها فى حياتها اليومية.