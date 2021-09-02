حساب المواطن دفعة 46 موعد صرف الدفعة الجديدة حساب المواطن شهر سبتمبر

حساب المواطن دفعة 46 التي صدرت نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الجديدة لشهر سبتمبر الجاري منذ أيام . تلك الأيام في بداية كل شهر يتم البحث بشكل مكثف عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46 سبتمبر 2021 . ذلك الموعد المحدد والمعروف وهو يوم 10 في كل شهر . ذلك الموعد المحدد من الجهات المعنية وفي حالة أن اليوم العاشر يوافق عطلة رسمية . يتم ترحيل الصرف لليوم التالي . كذلك يتم صرف دفعة حساب المواطن شهر سبتمبر لكافة المستفيدين المستحقين . الذين صدرت أسماءهم في نتائج أهلية تلك الدفعة

حساب المواطن دفعة 46 وما تم من تصريحات الجهات المعنية

الدفعة الجديدة وتصريحات حساب المواطن دفعة 46 من الجهات المختصة . ناشدت الجهات المعنية كافة المستفيدين ضرورة الاستعلام عن أسماءهم . ذلك أذا ما كانوا يستحقون الصرف من عدمه لهذا الشهر . كذلك تم التنبيه علي كافة المواطنين في حالة عدم صدور اسم من أسماء المستحقين لهم الحق في تقديم اعتراض حساب المواطن شهر سبتمبر وفقاً للخطوات التالية :-

يتم تسجيل الدخول علي موقع حساب المواطن الرسمي . كما يتم الضغط علي القائمة الخاصة بنتائج الأهلية لشهر سبتمبر . كذلك يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمستفيد كما يتم طلبه علي الموقع . في نهاية الخطوات يتم الضغط علي استعلام حساب المواطن لظهور نتائج الأهلية .

شروط أهلية حساب المواطن دفعة 46 لشهر سبتمبر أن يكون المستفيد جنسيته سعودية .

لشهر سبتمبر أن يكون المستفيد جنسيته سعودية . كما يتم استثناء المستفيد من شرط الجنسية لكل من يحمل بطاقات التنقل .

كذلك يتم استثناء الزوجة للمواطن السعودي والأبناء أيضاً .

كما من الشروط الهامة في حساب المواطن أن يكون المستفيد مقيم أقامة دائمة بالسعودية .

تلك الشروط بجانب أن لا يكون المستفيد من حساب المواطن شهر سبتمبر مسجوناً أو في أحد ديار الإيواء الحكومية .

مسجوناً أو في أحد ديار الإيواء الحكومية . كما تكون بيانات المستفيد من حساب المواطن للدفعة الجديدة كافة بياناته تتوافق مع الجهات الحكومية المختصة بالبرنامج .

رواتب حساب المواطن شهر سبتمبر يتم صرفها لشهر سبتمبر الجاري يوم 9 بالشهر . كذلك يتم صرف برنامج حساب المواطن في شهر أكتوبر القادم 2021 في يوم 10 من الشهر . كما تحدد الموعد للصرف في شهر نوفمبر القادم 2021 في يوم 10 من الشهر . كذلك الموعد الخاص للصرف في شهر ديسمبر 2021 القادم في يوم 9 من الشهر . تلك المواعيد التي تم تحديدها من الجهات المعنية في صرف كافة مستحقات حساب المواطن . كذلك تم التنويه سابقاً أن تلك المواعيد قد تختلف في يوم زيادة أو يوم ناقص أذا ما كان الموعد يصادف عطلة .

ما هي شروط الأهلية في حساب المواطن الموضوعة من الجهات المعنيةالمواعيد المحددة للصرف في حساب المواطن الشهور القادمة

حساب المواطن دفعة 46 تلك الدفعة التي صدرت نتائج الأهلية الخاصة بها منذ يومين . ناشدت الجهات المعنية كافة المستفيدين بضرورة الاستعلام عن النتائج . كما تم توضيح شروط الأهلية في حساب المواطن الواجب توافرها بالمستفيد . أيضاً تم توضيح المواعيد الخاصة في حساب المواطن اليوم العاشر من الشهر . تلك التي يتم صرفها وفقاً للموعد المعتاد .